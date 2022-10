Cisjordânia: se isto não é a terceira Intifada é apenas “por uma questão de semântica”

Para o jornalista Amos Harel, do Haaretz , a terceira intifada já começou. Wasim Almasri, da ONG Allmep, diz ao PÚBLICO que “desta vez é diferente” e parece estar mesmo a acontecer. No Norte da Cisjordânia, os combates já são diários.

Raides do exército israelita quase diários em Jenin, ataques de jovens com armas e conta no TikTok em Nablus, disparos em Jerusalém Oriental, protestos alargados de desobediência civil. A situação na Cisjordânia está a causar preocupação, com uma sensação de que “desta vez é diferente”, como diz Wasim Almasri, director de programas da organização não-governamental Allmep (Alliance For Middle East Peace).