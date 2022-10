As metamorfoses na adolescência: quando a inconstância é constante

A pertença aos grupos de pares é uma fonte de estabilidade identitária dos adolescentes. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, no verdadeiro sentido.

O período da adolescência tem uma natureza em si mesma paradoxal. O adolescente já não se considera nem é considerado uma criança; porém, não é, ainda, um adulto. Antes, sabia quem era; agora, a criança que foi já não é suficiente para compreender quem é ou projetar em quem se tornará. Não quer fazer algumas coisas que já consegue fazer (nomeadamente quando é de tarefas domésticas básicas que se trata); mas quer fazer algumas coisas que ainda não consegue fazer. É como se a única coisa constante fosse a inconstância.

Mais ainda, é no contexto dessa turbulência desenvolvimental que o adolescente é permanentemente desafiado a delimitar a sua identidade ainda por construir, enquanto de si é esperado que continue a cumprir com as crescentes demandas escolares e com as obrigações familiares. Não parece uma tarefa simples. Neste quadro, parece ser vantajoso compreender um pouco melhor o que torna a adolescência num período tão vulnerável e desafiante, assim como o papel dos pais nesta fase misteriosa de mudança.

O primeiro aspeto inquietante que surge de imediato quando pensamos na adolescência constitui-se pelo leque de transformações anatómicas e fisiológicas, precipitadas por processos neuro-químicos e hormonais, comummente conhecidas como caracteres sexuais secundários. Apesar de se configurarem em eventos corporais, estas mudanças devem ser consideradas a par do seu impacto psicológico no/na adolescente, que ganha progressivamente a consciência de passar a ter um corpo reprodutor. As suas funções, assim como as novas sensações que esse corpo lhes permite (por vezes contra a vontade!) experienciar, são, ao longo dos anos da adolescência, psiquicamente integradas. Além do mais, as mudanças corporais desafiam a imagem que o/a adolescente tem de si próprio e também o valor que lhe é conferido (auto-estima). Nesta altura, as diferenças no ritmo do aparecimento e na proporção das mudanças motivam comparações com os corpos dos outros, que prefiguram uma sensação de estranheza para consigo próprio.

Esses outros, com os quais o/a adolescente se compara, adquirem também uma nova relevância. Isso significa que o mundo social do/a adolescente se expande, passando a ser mais diversificado, passa a pertencer a diferentes grupos, e a sua importância é manifestamente amplificada. A pertença aos grupos de pares é uma fonte de estabilidade identitária. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, no verdadeiro sentido.

Alguns sentem a necessidade de se isolar. Uma vez que estão num processo de construção identitária, a proximidade com os outros pode tornar-se ameaçadora. Podem precisar de mais tempo afastados.

Os pais, que na infância eram vistos como uma espécie de ídolos poderosos e detentores da verdade, passam progressivamente a conquistar um lugar humano e desidealizado. Os ídolos agora são outros. Isso é importante: manter os ídolos fora e começar a tomar consciência de que os pais também erram. É isso que vai criar as bases para que, também eles, se permitam falhar, em adultos.

Estão a tentar perceber o seu lugar no mundo, por isso, desafiam os limites.

Na infância, a criança depende totalmente dos pais para sobreviver, tanto física, como psicologicamente. Para os proteger de ameaças, ajudar a organizar um mundo quando as suas capacidades de o fazer ainda são limitadas, e são os pais que regulam a maior parte da proximidade. A teoria da vinculação sugere que a criança beneficia dos incentivos dos pais para explorar o mundo à sua volta de uma forma cada vez mais autónoma, e recorrem aos pais quando encontram obstáculos que não conseguem resolver para encontrarem conforto emocional e orientação (porto de abrigo).

Foto Getty Images

A investigação mostra-nos que este ciclo de proximidade-exploração não só se mantém na adolescência, como os pais continuam a ser as figuras centrais a quem o adolescente recorre. Apenas o faz de outra forma, por vezes elaboradas ou, se quisermos, rebuscadas.

É importante renegociar a relação entre pais e filhos, ajustada a novos desejos de autonomia e necessidades de proteção que surgem de outras maneiras. E é importante manter alguma estabilidade (para contrabalançar com a instabilidade do mundo interno), disponibilidade e amor, para ajudar a autonomizar-se e manter claros os limites. Por vezes, a par de toda a turbulência que se vive neste período, comportamentos que podem indicar o início de trajectórias mais problemáticas passam despercebidos. Donde, é importante estar atento aos sinais: perturbações alimentares ou de sono, impulsividade que o/a colocam em risco, tristeza e isolamento que se prolonguem no tempo. Qualquer um destes em separado é um motivo válido e suficiente para procurar ajuda.