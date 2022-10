Sergio Ramos continua a ser expulso, mas nunca irá apanhar “A Besta”

No meio do pandemónio geral que é o PSG, o que não é nada inesperado para uma equipa com alguns dos maiores egos do futebol mundial, eis que Sergio Ramos dá um sinal de normalidade. No último fim-de-semana, num Stade de Reims-PSG para a Ligue 1 que acabou sem golos, o experiente central espanhol foi expulso, viu um vermelho depois de ter visto dois cartões amarelos em menos de 30 segundos. Não foi por nada violento, mas por reclamar com o árbitro que Ramos foi expulso pela 28.ª vez na sua carreira (segunda como jogador do PSG). Ninguém se aproxima dele no futebol actual, mas só se fizer muito por isso é que Ramos irá chegar aos números de Gerardo Bedoya, 45 vezes expulso enquanto jogador.