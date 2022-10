Festivais e jurados: tentem a eternidade!

“Loucamente feliz” e “encantado até à indecência”, Vincent Lindon pediu para ser reconduzido no cargo. We need four more years! Queria mais e já para o ano, queria continuar, que se alterassem os estatutos. É que não é possível cortar a seco as doses de adrenalina que são os filmes, as pessoas e os momentos inebriantes de 15 dias de um festival de cinema.