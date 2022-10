Já se pode ouvir a canção “perdida” de Freddie Mercury

Gravada há 34 anos durante as sessões do álbum The Miracle , Face It alone foi agora remasterizada e lançada esta quinta-feira na BBC Radio 2. Os membros sobreviventes da banda tinham-se esquecido dela.

Face it alone era, até aqui, uma canção inédita deixada para trás quando os Queen, depois de semanas em estúdio em Londres e na Suíça, desenharam o alinhamento de The Miracle, o álbum com 12 temas que lançaram em 1989.

A partir de agora, e depois de ter sido dada a ouvir pela primeira vez esta quinta-feira no programa das manhãs da BBC 2, com o locutor Ken Bruce ao leme, a canção “perdida” de Freddie Mercury, icónico vocalista da banda britânica, está acessível a todos.

“When something so near and dear to life/ Explodes inside/ You feel your soul is set on fire”, começa por cantar o músico.

“Encontrámos uma pequena jóia do Freddie de que nos tínhamos esquecido”, dissera à BBC o baterista Roger Taylor, em Junho, precisamente quando os Queen davam a conhecer a “descoberta” deste tema inédito, classificando-o como “uma peça muito apaixonada”, “bela, tocante”.

A canção, algo sombria ou, pelo menos, melancólica, foi gravada, tal como as restantes de The Miracle, quando Freddie Mercury já sabia que era seropositivo, mas ainda não tornara público o seu diagnóstico, precisa hoje a BBC News. É, por isso, difícil não ler alguns dos versos de Face it alone à luz deste contexto: “Your life is your own/ You’re in charge of yourself/ Master of your home/ In the end, in the end/ You have to face it all alone.”

Inicialmente, os Queen pensaram que seria impossível recuperar o tema, dado o estado da gravação, mas os engenheiros de som conseguiram salvá-lo e ele aí está, muito mais negro e intimista do que canções que acabariam por constar do alinhamento do álbum, como I want it all.

Freddie Mercury viria a morrer em 1991, depois de ter sido lançado o álbum que se seguiu a The Miracle, Innuendo.

Ainda de acordo com a BBC News, a banda está a preparar uma edição de luxo do álbum de 1989, que incluirá Face it alone, naturalmente, mas também cinco outros temas nunca editados, três dos quais com a voz inconfundível de Freddie Mercury.