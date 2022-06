Queen lançam tema inédito com Freddie Mercury em Setembro

A canção Face it Alone “estava escondida à vista de todos”, disse Brian May. Gravada em 1988 durante as sessões do álbum The Miracle , foi remasterizada.

Os Queen vão lançar em Setembro uma canção inédita, um tema que ficou para trás quando foram escolhidos os 12 que entraram em The Miracle, o álbum de 1989 da banda britânica. É “uma pequena jóia de Freddie”, disse o baterista Roger Taylor à BBC sobre o contributo do falecido vocalista da banda, Freddie Mercury.

A novidade foi avançada por Taylor e pelo guitarrista Brian May numa entrevista à BBC Radio 2 a propósito da actuação da banda, encabeçada por Adam Lambert, nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II, no fim-de-semana passado. “Encontrámos uma pequena jóia de Freddie, da qual nos tínhamos esquecido”, disse então Taylor sobre o tema que será recuperado e editado no final deste ano. “É das sessões [de gravação em estúdio] de The Miracle”, detalhou, dizendo que o tema foi trabalhado no presente para melhorar alguns aspectos técnicos.

A canção, intitulada Face it Alone, “estava escondida à vista de todos”, disse Brian May à rádio pública britânica. A banda terá analisado o tema várias vezes, considerando que não conseguiriam “salvá-lo”. Mas a sua “equipa de engenharia” conseguiu “coser” de novo a canção. “É bela, é tocante”. É “muito apaixonada”, disse por seu turno Roger Taylor.

The Miracle (em que consta o single I Want It All) foi o 13.º e penúltimo álbum de estúdio dos Queen com Freddie Mercury. Formados em Londres em 1970, os Queen chegaram ao fim na sua versão original quando Mercury morreu em 1991, mas continuaram no activo com diferentes vocalistas — Lambert mas também Paul Rodgers — e desde 1997 sem o baixista John Deacon. São uma das bandas de rock de maior sucesso de sempre.