Terceiro dia do Jubileu de Platina: a ausência da rainha no Derby de Epsom e o concerto à porta de Buckingham

No terceiro dia de celebração dos 70 anos de reinado de Isabel II, o destaque vai para a ausência da monarca no Derby de Epsom (tradicional corrida de cavalos da qual é fã) e o concerto de duas horas em frente ao Palácio de Buckingham.

Naquele que é o terceiro dia do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, os membros da família real inglesa marcaram presença em vários eventos, mas o mais notado voltou a ser a ausência da monarca. O maior destaque de sábado foi para o Derby de ​Epsom (uma corrida de cavalos) e para o concerto ao ar livre ao final do dia.

Durante a realização do Derby de ​Epsom, a tradicional e icónica corrida de cavalos, Isabel II fez-se representar pela sua filha, a princesa Ana. Esta é apenas a quarta vez que a rainha de Inglaterra falta ao derby desde 1952 (exceptuando 2020, devido à pandemia), explica o Guardian.

A ausência da fã de corridas de cavalos deveu-se ao desconforto que a monarca sentiu na última quinta-feira, no primeiro dia das comemorações. Além da falta da rainha, a corrida ficou marcada pela invasão da pista por parte de seis manifestantes pertencentes ao grupo de defesa dos direitos dos animais Animal Rebellion.

Kate e William, duques de Cambridge, aproveitaram este terceiro dia para visitar Cardiff, no País de Gales, e fizeram-se acompanhar pelos filhos George e Charlotte. Os membros da família real assistiram depois aos ensaios para o concerto jubilar e passaram algum tempo com os cantores e as equipas técnicas. O concerto, que teve início às 19h30, decorria à entrada do Palácio de Buckingham. Para o evento de duas horas e trinta minutos era esperada a presença de 22.000 pessoas. Queen e Adam Lambert, Duran Duran, Elton John, Alicia Keys, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, George Ezra e Diana Ross foram os destaques do cartaz.

Dos 22 mil espectadores, cerca de oito mil são trabalhadores que durante a pandemia exerceram funções em sectores-chave, nomeadamente membros das forças armadas e voluntários de instituições de caridade, e que foram agora convidados a assistir ao evento.

O terceiro dia de celebração marca também o primeiro aniversário da filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet.

As celebrações das sete décadas de reinado de Isabel II, encerrarão no domingo, com festas de rua e um desfile pela capital britânica.