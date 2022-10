Trabalho: uma nova fórmula?

Durante a pandemia o teletrabalho e o fecho de diversas atividades levaram os portugueses, como aliás a maioria dos europeus, a alterarem substancialmente a sua relação com as entidades empregadoras, procurando um novo equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.

Desde que a pandemia da covid-19 começou a abrandar e a atividade económica “reabriu”, com particular incidência na restauração e no setor hoteleiro, comecei a aperceber-me de que os empregados que conhecia e que tinham trabalhado ao longo de anos naqueles estabelecimentos haviam desaparecido e sido parcialmente substituídos por outros, em regra com menor qualificação e formação.