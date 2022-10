O cidadão Harry Lime

No prefácio do seu romance, Graham Greene enunciou que The Third Man (1949) não foi escrito para ser lido, mas para ser visto. O produtor Alexander Korda convidara-o a escrever uma história ambientada numa Viena do pós-guerra dividida e ocupada por quatro potências: EUA, França, Inglaterra e Rússia. Ao remexer em rascunhos Greene encontrou o arranque que serviria de base à encomenda: “Despedira-me de Harry havia uma semana quando o seu caixão foi descido no solo gelado de Fevereiro, e foi portanto com incredulidade que o vi passar, sem um indício de reconhecimento, entre o enxame de estranhos na Strand”.