Anita, a nossa Marilyn cubana

Blonde ia ser o acontecimento da semana quando os cinemas da capital cubana reabrissem, depois da passagem do furacão Ian. O senhor da cinemateca diz-me que os cinemas têm estado fechados de segunda a quarta para poupança de energia. Na quinta-feira, no Yara, rua 23 esquina L, a esquina do centro do mundo no Vedado habanero, entre os gelados do Coppelia e os murais do hotel Habana Libre, estreava Blonde, com a actriz cubana, Ana de Armas, transformada em Marilyn Monroe.