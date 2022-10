Tribunal pede investigação a inspectores da PJ no caso Football Leaks

Mais dois inspectores da Polícia Judiciária (PJ) estão sob suspeita no caso Football Leaks: os juízes que estão a julgar o pirata informático Rui Pinto remeteram, no passado mês de Setembro, para o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP), um pedido para investigar a eventual prática dos crimes de falsidade de documento, abuso de poder, falsidade de testemunho, violação de segredo de justiça e falsificação de documento. Os inspectores José Amador e Hugo Monteiro são os visados deste pedido, que partiu do advogado Aníbal Pinto, o segundo arguido do processo.