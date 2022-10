Há mais de um mês que Governo não fala com creches privadas sobre a gratuitidade prevista para Janeiro

Associação que iniciou as negociações com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social diz que não sabe o que dizer aos pais que diariamente procuram respostas.

Faltam menos de três meses para Janeiro, altura em que a medida das creches gratuitas deverá ser alargada às creches privadas, sempre que os pais não encontrem vaga no sector social e solidário, mas a forma como tudo isto será processado continua uma incógnita. A ACPEEP - Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, interlocutora do sector com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e de Segurança Social (MTSSS), diz que há mais de um mês que não tem qualquer contacto por parte desta entidade.