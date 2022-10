Bloco quer passe mensal de nove euros nos transportes para combater a inflação

O Bloco de Esquerda (BE) vai dar entrada a uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que visa baixar o valor dos passes mensais dos transportes públicos para nove euros em todo o país. Esta será a primeira medida de um pacote de propostas focado em combater os efeitos da inflação no bolso das famílias, nomeadamente, através da valorização dos salários e da tributação sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do sector energético, bancário e do retalho.