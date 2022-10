À beira de um admirável mundo novo?

Ao longo do tempo, as sociedades tornaram-se mais conformistas ao desconhecimento, à ausência de reflexão e de crítica e, por conseguinte, esta apatia tornou-as mais vulneráveis à manipulação.

Em 1958, Huxley regressa ao Admirável Mundo Novo e reflecte sobre o seu próprio mundo distópico, publicando um novo livro – Regresso ao Admirável Mundo Novo. Vários anos passaram desde a criação da sociedade distópica e diversos acontecimentos hediondos se sucederam, repetindo alguns elementos da acção ditatorial. Nesses anos, assistiu-se à guerra e à morte, à desumanidade e ao egoísmo, ao racismo e à discriminação, ao controlo, à persuasão e à manipulação. Terminada a guerra e depostos alguns regimes ditatoriais, os perigos não se findaram, pelo contrário, continuaram em ascensão.

Assim, no novo livro de Huxley são abordadas algumas problemáticas alarmantes que apelam à reflexão e inquietude do leitor atento, do indivíduo alerta, do cidadão crítico e, essencialmente, do livre-pensador. Na verdade, Huxley confidenciou-nos que as suas previsões do futuro concretizaram-se não inesperadamente mas cedo demais pois embora tenha previsto a sua iminência acreditava que “não chegariam no (seu) tempo nem sequer no tempo dos (seus) netos’’, isto é, ainda no século XX. Pode-se então confirmar que, nesse século, Huxley foi um preditor, constituindo um alerta intemporal.

Nesse sentido, Huxley acreditava preocupantemente que "nas ditaduras mais eficazes do futuro haverá provavelmente menos violência". Na sua perspectiva, a punição e o controlo repressivo tornar-se-ão obsoletos sustentos dos regimes passados e o condicionamento e a manipulação não-violenta assente em estratégias de persuasão positiva através de recompensas serão os novos alicerces dos regimes actuais. Na verdade, as características da sociedade criam, então, um ambiente propício à aceitação de líderes autoritários, não sendo necessário impor-se de forma austera com recurso à violência. Neste sentido, o conformismo e a ausência de crítica e de pensamento analítico são uma alavanca para a emergência de estados ditatoriais, sendo a manipulação e o condicionamento ferramentas funcionais para o seu sustento.

Corroborando a mesma ideia, Huxley considerava que os regimes alavancados em métodos de tortura são exíguos, pois “o controlo através do castigo do comportamento indesejável é menos eficaz a longo prazo do que o controlo através do reforço do comportamento desejável mediante recompensas” e, por isso, o “terror enquanto método de governo funciona globalmente menos bem do que a manipulação não violenta”. Recorrendo a esta manipulação em substituição ao terror, o novo regime alicerça-se não no medo da represália e no pânico da tortura, mas no bem-estar dos indivíduos. O controlo através da persuasão permite uma melhor adaptação ao regime ditatorial pois mantém os indivíduos satisfeitos, reduzindo a possibilidade de revolta e oposição. Através do uso constante da propaganda, os indivíduos são formatados a apoiar o regime com a inculcação dos seus ideais e, frequentemente, reforçados a cumprirem os comportamentos desejáveis e a manterem os pensamentos convenientes sem ousarem criticar, opor ou contrariar.

Assim, importa ter em atenção que uma sociedade apática e letárgica é mais receptiva à persuasão, sendo a ausência de pensamento crítico e de reflexão o principal combustível dessa manipulação. Deste modo, a propaganda política destinada a uma cultura de massas distraída, desinteressada e pouco céptica triunfa e alcança os seus objectivos, cultivando o caminho para a ascensão do regime despótico. No seguimento desta reflexão, destaque-se a letargia patente na sociedade e questione-se, afinal, o que caracteriza esta sociedade letárgica e desinteressada. Huxley aponta o consumo acrítico de informação como um dos grandes problemas da cultura de massas que proporciona, então, a ascensão destes regimes.

Assim, as sociedades habituadas a consumirem informação regularmente de forma instantânea sem a analisarem vão perdendo a capacidade de pensamento crítico e autónomo, sendo constantemente bombardeadas por meios de entretenimento que as distraem. Na verdade trata-se de produção de massa, um efeito da própria cultura de massa, que contribui para a uniformização de pensamentos e hábitos, combatendo a individualidade. Naturalmente, beneficiando desta distracção e canalizando a ausência de espírito crítico, os líderes autoritários recorrem a um forte máquina de propaganda que se apoia no desenvolvimento técnico para difundir os seus ideais e controlar os indivíduos.

Mas não é só dos produtos técnicos que os regimes se aproveitam, estes também se socorrem em outra arma poderosa, a emoção, sendo esta uma das principais fontes de angariação de apoio das massas. A emoção que, por um lado, está subjacente nos discursos do líder e no seu comportamento e que, por outro, é despertada na plateia de ouvintes e espectadores, torna-os, no fundo, apenas receptores que vibram com essa emoção despoletada. Neste sentido, Hitler tornara-se uma referência com os seus discursos teatralizados em gesticulações, frases exaltadas e palavras intensas. A emoção transmitida através destes actos cativou a multidão de apoiantes do regime e mantiveram-no incólume até ao fim da II Guerra Mundial.

Em suma, Huxley alertara, há cerca de 60 anos, para o frígido mundo de repressão, controlo e sofrimento dos regimes ditatoriais, que já tinham assolado a Europa e que ameaçavam continuá-la a devastar. Este salientara que à semelhança dos negócios e do comércio, também no mundo político fora importante desenvolverem-se mecanismos que permitiram a aceitação de uma ideia. Para tal, utilizam-se estratégias e métodos, que ao longo dos anos, se demonstraram profícuos para a instauração dos regimes. Esta ideia não se revela tão irrisória como pode parecer, porque, de facto, as sociedades estão a tornar-se pouco reflexivas, deixando de ser necessário grandes métodos de violência para manter o controlo de massas. Perante a intensificação da propaganda e dos métodos de persuasão cabe ao indivíduo canalizar o seu espírito crítico e analítico para impedir a letargia ameaçadora.