Em Braga, um quadro foi pintado com a ajuda de mais de cinco mil mãos

Inspirado na ideia de poder juntar-se ao estudo da requalificação do Convento de S. Francisco de Real, em Braga, o projecto “Amigos do Convento” nasceu há pouco mais de ano e meio com a desafiante tarefa de contribuir para a reposição de uma centralidade cultural há muito esquecida: valorizar um conjunto monástico, localizado na zona ocidental da cidade, composto não só pelo convento, mas também pela Igreja de S. Francisco e pelo Mausoléu de S. Frutuoso.

O projecto assumiu-se, desde o seu dealbar, como uma “iniciativa cívica de cariz cultural encetada por um grupo de cidadãos”, acompanhada pelo princípio basilar de “democratizar o envolvimento” da comunidade bracarense em torno da devolução do património à cidade. Daí que a sua primeira iniciativa, iniciada oficialmente a 4 de Outubro de 2021, se amparasse no seguinte apelo: angariar fundos para oferecer uma pintura de São Francisco de Assis, orçada em 2.500 euros, à Paróquia de São Jerónimo de Real. Mas com um detalhe: cada pessoa só podia doar 50 cêntimos, significando isto que seria necessários pelo menos cinco mil donativos.

Ao PÚBLICO, Cláudia Sousa, co-fundadora do “Amigos do Convento”, explica que o limite de 50 cêntimos tinha por objectivo garantir que “a obra não tivesse a marca especial de alguém, mas antes o cunho de todos os que para ela doassem de igual maneira”. No fundo, tornar a obra “livre de quaisquer amarras, da pobreza inclusive”. Volvido um ano, a iniciativa chegou ao fim e, na última terça-feira, a paróquia recebeu o quadro da autoria do artista português Rúben Ferreira. A acção contou com o envolvimento de mais de cinco mil mecenas de 74 municípios portugueses e de 14 países.

O processo de doação não recorreu a grandes clamores digitais e foi feito de um modo “um pouco artesanal”, para que “ninguém se inibisse de participar”. Mas cedo se percebeu que seria necessário um esforço adicional para o cumprimento do objectivo final. “25 euros correspondem a 50 pessoas e rapidamente as pessoas perceberam que não têm assim tantos amigos quanto isso”. O certo é que o método porta-a-porta, longe de um “peditório”, avisa Cláudia, transformou-se numa “experiência cultural e fora da caixa”. “. “Não tenho registo de uma obra ter sido paga por 5 mil pessoas”, assinala. Por todo o país, aludiu-se ao “orgulho de um património que está cá em casa” e colocou-se “um conjunto monástico no mapa do país”.

Mais “do que iconografia da pintura”, lembra a bracarense, a acção resultou numa “importante mensagem”. “Quisemos utilizar a cultura, de forma criativa, para chegar a todos os extractos sociais”. A ideia foi sempre que a pintura “não estivesse reservada a alguém”. “Muitas vezes questiona-se sobre quem deu mais e não quisemos que quem tem o Porsche ocupasse um lugar de destaque só porque deu mais do que outro”, sublinha.

A iniciativa quis “marcar o primeiro posicionamento” do “Amigos do Convento”, um projecto composto por pessoas “já com alguma idade” (há doadores da pintura que já morreram) e cuja perspectiva para novas iniciativas ainda é incerta. “Quem sabe, executar uma escultura de S. Francisco e levá-la um mosteiro que fique a 500 quilómetros daqui”, aponta Cláudia.

Por agora, o primeiro eco do projecto vai ficar exposto de modo permanente na Igreja de São Francisco. Na passada terça-feira, a pintura da figura de São Francisco de Assis, em óleo sobre tela (45x60cm), e um documento onde constam os nomes dos mais de cinco mil mecenas, foram doados à Paróquia de São Jerónimo de Real. Os direitos de autor do quadro poderão ainda ser cedidos à Ordem dos Franciscanos em Portugal.