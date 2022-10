Caviar de Riofrío, um tesouro escondido

É nos sítios mais improváveis que, por vezes, se encontram as maiores preciosidades. Quem diria que a 60 quilómetros da cidade espanhola de Granada, a 100 quilómetros do mar e a 600 metros de altura, em plena serra, se produz um dos melhores caviares do mundo, autêntico, de ovas de esturjão, certificado ecologicamente?

Quando se fala da origem do caviar e do esturjão, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas são a Rússia e o Irão, o mar Cáspio e os seus afluentes. Na realidade, existem (ou melhor, existiam) 25 variedades de esturjão em estado selvagem, na maior parte do mundo. No início dos anos 60 do século passado, Luis Domezain, um navarro que já produzia trutas em aquacultura em Pamplona, descobriu que em Riofrío, na serra de Granada, havia excelentes condições para a criação de trutas – a nascente do Riofrío tem água puríssima, com fluxo constante e 15º C de temperatura todo o ano (mesmo ao lado dos tanques de exploração piscícola, a Estrella Galicia engarrafa e comercializa água mineral).