Borussia empata Bayern no último segundo

Foi um jogo digno do nome pelo qual é conhecido. “Der Klassiker”, o “clássico” do futebol alemão entre Borussia Dortmund e Bayern Munique foi um verdadeiro clássico, um espectacular empate (2-2) que soube a vitória para o Borussia porque foi obtido no último segundo e que soube a derrota para o Bayern, que teve de partilhar os pontos depois de ter estado a ganhar por dois.

Tudo parecia correr pelo melhor ao Bayern no jogo contra o “velho” rival. Goretzka fez o 0-1 aos 33’ e Sané marcou o 0-2 aos 53’. Os bávaros mandavam no jogo e davam-se ao luxo de falhar golos que dariam outra tranquilidade no resultado. Mas há sempre um ambiente intenso no Signal Iduna Park – concentrado na lendária “Parede Amarela” numa das bancadas superiores - que nunca deixa a equipa da casa desistir.

O Borussia, que teve Raphael Guerreiro a titular, nunca desistiu, ganhando novo fôlego aos 74’ com o golo do jovem de 17 anos Youssufa Moukoko. A pressão da equipa da casa intensificou-se e o Bayern foi-se encolhendo, entrincheirado à volta da sua baliza.

A expulsão de Coman aos 90’ deixou o Bayern, Meyer, o guarda-redes do Borussia foi para o ataque – e por lá ficou – e o milagre aconteceu. Na última jogada, Nico Schlotterbeck, um central de 1,91m de altura, apareceu no flanco e arrancou um cruzamento com o arco perfeito para Anthony Modeste fazer o empate, celebrado pelo Borussia como se fosse uma vitória.

Este empate pouco fez pela classificação das duas equipas na Bundesliga, que continua a ter um par de líderes surpreendentes - Union Berlin e Friburgo lideram com 17 pontos e terão os seus jogos neste domingo. Bayern e Borussia seguem logo atrás, com 16.