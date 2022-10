Música, arte, ciência e ecologia cruzam-se na Galeria Energia, no Porto

O segundo capítulo do programa itinerante e transdisciplinar desenhado pela Galeria Municipal do Porto, que irá reabrir em Março de 2023, convoca artistas e pensadores como Claudia Rankine, Arto Lindsay, Emanuele Coccia ou Lamin Fofana.

Um workshop sobre sustentabilidade e gastronomia no Círculo Católico dos Operários do Porto (CCOP) pela dupla portuguesa Landra, que ali está a fazer nascer uma horta num pátio de cimento, dá início, este sábado, ao segundo capítulo da Galeria Energia, programa transdisciplinar e itinerante entre a arte, a música, a natureza e a ciência que a Galeria Municipal do Porto activou em Abril, de forma a “manter a ligação à cidade” enquanto está de portas fechadas.