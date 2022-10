Coreia do Sul e EUA disparam quatro mísseis após lançamento norte-coreano

A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam quatro mísseis no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, reportou a agência sul-coreana de notícias Yonhap, citando o exército.

Os disparos foram uma resposta ao lançamento, na véspera, de um míssil balístico norte-coreano que sobrevoou o Japão, algo que não acontecia há cinco anos, informou o exército sul-coreano.

Os exércitos sul-coreano e norte-americano dispararam, respectivamente, dois mísseis do Sistema de Mísseis Tácticos do Exército (ATACMS, na sigla inglesa), tendo atingido alvos de teste, informou o Estado-maior Conjunto sul-coreano, em comunicado.

Ambos os exércitos confirmaram ainda que um dos mísseis disparados pela Coreia do Sul, Hyunmoo-2, se despenhou logo após o lançamento. Não houve danos.

A União Europeia defendeu esta terça-feira que o Conselho de Segurança da ONU deve ter uma resposta “adequada” à “acção imprudente e deliberadamente provocadora” da Coreia do Norte.