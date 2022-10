Direita ultrapassa esquerda nas intenções de voto

Os partidos de direita todos juntos somam agora mais intenções de voto do que o conjunto de partidos da esquerda, de acordo com o barómetro político da Aximage para o DN, JN e TSF relativo a Setembro. O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) congregam 46,5% das intenções de voto, ao passo que o PS, o Bloco de Esquerda (BE), o PCP e o Livre não passam dos 43,6%.

Os socialistas continuam à frente com 34,5%, mas com pouca margem face aos 30,9% dos sociais-democratas. Em terceiro lugar encontra-se o Chega (8,9%) e em quarto a IL (6,7%). O BE regista 3,8% e o PCP 3,2%, seguido do PAN (3%), Livre (2,1%) e CDS (1,9%).

Os números contrastam com os resultados das eleições legislativas de Janeiro, em que a esquerda somou 51% dos votos e a direita cerca de 40%. Especialmente para o PS, que hoje já não conseguiria a maioria absoluta. As polémicas em que o executivo tem estado envolvidos nos últimos seis meses, juntamente à resposta do executivo à conjuntura internacional, podem ajudar a explicar estes números.

No que diz respeito ao desempenho dos líderes partidários, João Cotrim de Figueiredo, presidente da IL, fica no topo da lista, seguido de Luís Montenegro, presidente do PSD. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e o presidente do Chega, André Ventura, reúnem as piores avaliações.

As entrevistas do inquérito foram realizadas entre os dias ​21 e 24 de Setembro de 2022 a 810 pessoas maiores de 18 anos residentes em Portugal. O desvio padrão máximo de uma proporção é de 0,017, ou seja, o inquérito tem uma margem de erro de 3,44%.