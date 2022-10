De Lisboa a Sydney, a solidariedade com as mulheres iranianas

De Lisboa a Sydney, na Austrália, foram muitas as manifestações e concentrações marcadas para este sábado para mostrar solidariedade com a luta das mulheres iranianas que nas últimas semanas saíram às ruas para protestar, após a morte de Mahsa Amini, uma jovem detida pela "polícia da moralidade", por usar o chamado “mau hijab” – o lenço islâmico que cobre os cabelos usado de forma solta, a deixar ver mais ou menos madeixas. A morte de Amini deu origem aos piores protestos da última década no Irão.

