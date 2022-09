Um diamante bruto que o espírito de entreajuda contribui para lapidar

“Isto era tudo olival e vinha no tempo do meu avô, que fazia essencialmente vinhos tranquilos, 75, 80 mil litros. Quando os meus pais começaram a pensar na reforma, reconvertemos esta vinha, em 2003. Começámos por vender à Murganheira, mas sabe como são estas coisas do vinho: primeiro estranha-se, depois entranha-se”. Paulo Jesus tem outra actividade, longe do vinho e de Armamar, mas esta já lhe ocupa praticamente todos os fins-de-semana. Ele e o pai tocam a Casa de Vinhago para a frente.

São dois dos rostos de uma das regiões vitivinícolas mais pequenas do país – com 2.200 hectares de vinha e uma produção anual de 75 hectolitros de vinho – e apesar disso muito dinâmica. Dezasseis agentes económicos, seis a fazer espumante, numa região onde dois operadores representam 95 por cento da produção mas todos os anos surgem novos players – só no último ano, entraram três novos produtores –, alguns com projectos de enoturismo.

Na região demarcada em 1989 (então como Encostas da Nave e Varosa), há duas grandes zonas, Távora e Varosa, diferentes no clima, no solo e até nas pessoas. E uma zona in between, onde se sente mais a influência do Douro.

Os ares do rio Douro

É aí que encontramos a Casa de Vinhago, no lugar da Lapinha, uma dúzia de habitantes, em São Cosmado, Armamar (550 metros de altitude). “Começámos com este hectare e no total já temos dez hectares. Plantámos vinha em mais dois sítios, onde tinham ardido pinheiros. Vinificamos tudo”, conta Júlio Pedrosa, que foi ministro da Educação no segundo governo de António Guterres.

Durante a pandemia, o antigo governante e ex-reitor da Universidade de Aveiro instalou-se com a esposa na quinta que havia sido do sogro. Em solos pobres, graníticos e arenosos (ali, porque noutras vinhas já são mais “barrentos”, de argila de xisto), faz vinhos tranquilos, Casa de Vinhago e Poesis, entre eles “um Sauvignon Blanc do Távora-Varosa”, com enologia de Paulo Teixeira. E tem agora um espumante. “Feito com o apoio do enólogo Bruno Seabra [Abibes e Caves da Montanha] e com a preciosa colaboração da Murganheira, onde fizemos o dégorgement”, atalha Paulo Jesus.

Engenheiro químico como o pai, Paulo diz ter ali “um escape”, mas “um escape sério” – produzem 25 mil garrafas por ano, vendem tudo –, e um plano também para a sua reforma.

Júlio Pedrosa e o filho, Paulo Jesus, da Casa de Vinhago. Anna Costa O projecto Casa de Vinhago nasceu de uma vinha do sogro de Júlio Pedroso. "Começámos com este hectare e no total já temos dez hectares." Anna Costa Pai e filho fazem os vinhos Casa de Vinhago e Poesis, tranquilos, incluindo um Sauvignon Blanc de Távora-Varosa, e um espumante. Anna Costa Paulo Teixeira é o enólogo consultor da Casa de Vinhago. Anna Costa No lugar da Lapinha, "devem viver uma dúzia de pessoas", arrisca contar Paulo Jesus. Os pais incluem-se nesse número. Anna Costa Na Casa de Vinhago, as vindimas ainda continuam pelo menos até 5 de Outubro.

Em Vila Seca, na Quinta da Seara (700 metros de altitude), o agrónomo Marcos Hehn explora nove hectares de vinha na quinta que herdou da família, tem uma pequena loja e sala de provas e intenções de ali fazer nascer um alojamento local. Produz um vinho tranquilo – apostou no Riesling, que vinifica assim desde 2015 – e quatro espumantes. A casta que plantou mais é o Cerceal, para ele uma variedade “espectacular para fazer vinhos base e vinhos tranquilos de guarda”. Mais do que a Malvasia Fina, também muto presente na região, diz. Conta já 17 vindimas e este ano produzirá 30 mil garrafas este ano. “Estou a crescer.”

Na Quinta da Seara, Marcos Hehn tem uma pequena loja e sala de provas. No futuro, quer abrir um alojamento local.

Em Pinheiros, Tabuaço, para lá da ponte romana de Granja do Tedo e das suas casinhas, encavalitadas umas nas outras, fica a Quinta da Moita (600 metros de altitude). José Fernandes e Maria do Rosário Silva, emigrados na Suíça, gerem o negócio do vinho e do azeite e o agro-turismo (a partir de 85 euros/quarto; 105 e 160 euros, o T1 e o T2, respectivamente) inaugurado este ano à distância. Contam com a ajuda das pessoas da aldeia, Carrazedo, que “acolheram bem o projecto”.

“Plantámos a vinha em 2014 [1,8 hectares] e começámos a fazer vinho em 2019: engarrafámos o primeiro vinho, um branco, com a Indicação Geográfica Terras de Cister”, conta José, que em Cabo Verde fazia grogue. Em 2022, a quinta, que também tem azeite e mel, já fará “um rosé de Cabernet Sauvignon e um pouco de Touriga Nacional”, aponta o enólogo consultor Ângelo Ribeiro.

“Toda a quinta é biológica. As ovelhas ajudam-nos a cortar as ervas. Ficam na vinha até Março. E este tanque reserva a água que vem da mina”, conta Maria do Rosário, natural de Carcavelos mas que ouvia falar de Carrazedo por ser a terra do padrinho. O plano é continuarem lá (na Suíça) e cá durante algum tempo, mas ao investir na região o casal investe também num futuro em Portugal.

A Quinta da Moita é um dos mais recentes produtores de vinho certificado em Távora-Varosa. Anna Costa José Fernandes e Maria do Rosário Silva contam com a ajuda das pessoas da aldeia de Carrazedo, que "acolheram bem o projecto." Anna Costa Para já, a Quinta da Moita só tem uma referência, um branco. Da vindima de 2022, deverá sair a segunda: um rosé. Anna Costa O casal também faz azeite na Quinta da Moita, cuja produção é em modo biológico.

Varosa, o lado mais urbano da região

É em Ucanha, Tarouca, perto do rio Varosa, que fica o porta-estandarte da região: a Murganheira (entre 500 e 700 metros de altitude). Escola e parceiro comercial de quase todos os que encontrámos nesta reportagem, a empresa fundada pelo industrial têxtil Acácio Laranjo, em 1947, é também o ganha-pão de muitos viticultores do vale do Varosa, que uma vez falida a cooperativa local se viraram para as caves.

Propriedade de Orlando Lourenço desde final dos anos 1980, recebe hoje uvas de 100 lavradores e vinifica “mais de um milhão de quilos” de uva por ano, explica Herlander Lourenço, filho e um dos rostos das caves hoje.

De vinha própria, tem 13 hectares. Ficam mesmo por cima da cave original, escavada no de granito azul. “Se a cave estiver atestada, leva 2 milhões de garrafas. Aqui colocamos o que achamos que são os nossos melhores produtos. Com carica ainda. É aqui que se dá a segunda fermentação, em garrafa, que origina o gás natural [do espumante]. Os vinhos mais velhos aqui guardados serão de 1998, por aí. Estamos a 70 metros de profundidade”, conta Herlander.

Herlander Lourenço é hoje um dos rostos da Murganheira. Anna Costa A cave original foi escavada em rocha de granito azul. Fica a 70 metros de profundidade. Anna Costa Na Murganheira, os visitantes (25 mil grupos por ano) visitam a cave e outras etapas da produção de espumantes. Anna Costa As caves, impulsionadas pelo trabalho de Orlando Lourenço, pai de Herlander, tem hoje mais de 20 referências de vinho. Anna Costa Perto da Murganheira, vale a pena visitar a ponte fortificada de Ucanha, por onde passa um dos caminhos para Santiago de Compostela.

Para além desta cave com temperatura e humidade constantes, os visitantes ficam a saber o que são e como estão hoje automatizados os processos de remuage e dégorgement – no método champanhês ou tradicional, as garrafas de espumante eram rodadas lentamente num cavalete, por um operador, para que os sedimentos originados pela segunda fermentação se encaminhassem para o gargalo, para depois serem eliminados no dégorgement. Passam por ali 25 mil grupos todos os anos, que também contribuem para as vendas dos vinhos feitos hoje por Marta Lourenço, esposa de Herlander – a Murganheira vende um milhão de garrafas por ano!

Perto, vale a pena visitar Ucanha e a sua ponte fortificada – e comer milhos na Tasquinha do Matias –, assim como o mosteiro de São João de Tarouca, património único ligado à Ordem de Cister.

SOLOS POBRES, QUE SÃO AFINAL RICOS Muros de granito, solos graníticos, arenosos, vinha, muito olival, pomares de maçã – várias variedades –, cereja e pêra Rocha, castanheiros – estamos na terra da Denominação de Origem Soutos da Lapa – e um pouco de tudo, porque, como diz José Pereira, em Távora-Varosa “só não há arroz”. Há outras culturas, de facto, mas, explica o presidente da CVR de Távora-Varosa, nota-se “uma certa especialização: quem tem vinha tem vinha e quem tem pomar tem pomar”. A região caracteriza-se por ter grandes amplitudes climáticas, os dias são quentes e as noites frias. Por causa da altitude – há vinhas até aos 750 metros –, a principal preocupação são as geadas e, nos últimos anos, a ocorrência de granizo. Na vindima de 2022, que só terminará para alguns produtores em Outubro, “o orvalho protegeu as videiras” e a região deverá crescer “10 por cento, se calhar até mais”, partilha o responsável.

Na Várzea de Abrunhais, Lamego, a Casa dos Viscondes da Várzea (550 metros de altitude) é uma propriedade da família de José Pedro Cirne. Tem 200 hectares, 67 de vinha – e uma das maiores manchas de Pinot Noir na região, a par da Murganheira –, muitas macieiras – outra cultura que caracteriza a região –, um hotel rural com 40 quartos (a partir de 120 euros/quarto nesta altura; e desde 150 euros no Verão) e eventos. “A única forma de manter este património era abrir isto ao público”, partilha, sobre a casa que “foi quartel-general do general Silveira durante as Invasões Francesas” e de onde avistamos a “linha imaginária que separa Távora-Varosa do Douro”. Em nome próprio, vinifica três tranquilos, um branco, um tinto e um rosé, também em parceria com as caves, 30 mil garrafas no total.

A Casa dos Viscondes da Várzea é uma propriedade da família de José Pedro Cirne. Anna Costa Do hotel de charme, avistamos a "linha imaginária que separa Távora-Varosa do Douro".

Na Casa de Santo António de Britiande, a energia de Ana Maria Pinto Ribeiro contagia os visitantes, muitos estrangeiros, que ali chegam, numa parceria com os barcos da Viking. É ela quem orienta as provas de vinho (um branco, feito na Casa de Vinhago, e um espumante), ora no edifício onde noutros tempos se armazenavam maçãs, ora numa casa do século XVI com turismo de habitação (180 euros/noite, mínimo duas noites), que encontramos atravessando 3,5 hectares de floresta.

“No verão, temos as provas no jardim. No Inverno, fazemos as provas à lareira”, conta a esposa de António Carlos Pinto Ribeiro, o primeiro presidente da Comissão Vitivinícola Regional de Távora-Varosa, falecido este ano. Os vinhos são vendidos só ali e no Turismo. As uvas são do Souto de Penedono (750 metros de altitude), onde Ana Maria tem 14 hectares de vinha e 10 de olival. “É uma coisa pequena, mas auto-sustentada.”

Na Casa de Santo António de Britiande, a energia de Ana Maria Pinto Ribeiro contagia os visitantes. Anna Costa É Ana Maria quem orienta as provas de vinho da Casa de Santo António de Britiande: um branco e um espumante. Com entusiasmo e uma elegância despretensiosa. Anna Costa Numa casa do século XVI, fica o turismo de habitação da Casa de Santo António de Britiande. Ana Maria também recebe e acompanha os hóspedes.

Távora e as influências mais beirãs

Metade da área de vinha da região fica no lado voltado à Beira Interior, onde a Cooperativa Agrícola do Távora, com adega em Moimenta da Beira, recebe uvas de 1100 associados (entre os 550 e os 850 metros de altitude).

O negócio – dois milhões de garrafas cheias este ano, com a expectativa de vender 1,6 milhões –, que muitos conhecerão mais pelos espumantes Terras do Demo, está “a crescer 28 por cento” e em 2023 a cooperativa quer candidatar-se a fundos comunitários para ampliar a cave, partilha João Silva, “professor de Educação Física com queda para o vinho” e presidente da cooperativa desde 2003.

João Silva está à frente da Cooperativa Agrícola do Távora desde 2003.

São sete as referências de espumante, “tudo espumante bruto” e com Denominação de Origem. E há depois vinhos tranquilos, certificados como IG Terras de Cister. O primeiro espumante que surgiu é da vindima de 2003 e chegou ao mercado em 2005, nos 50 anos da cooperativa. Antes, esta entidade já vendia vinho para espumante. “A região era distinguida e procurada pelos grandes compradores e preparadores de espumantes da Bairrada”, conta o enólogo Jaime Brojo.

“Somos a única região vitivinícola nacional que só tem espumante DO. Foi, de resto, a primeira DO a ser criada para espumante. E queremos afirmar a região pela excelência. Não queremos mais nada. Nunca vamos ter massificação”, refere o actual presidente da CVR de Távora-Varosa, José Pereira.

Carlos e David Caixas são vizinhos da cooperativa. Numa vinha com 3 hectares (575 metros de altitude) e vista para a albufeira da barragem do Vilar, no Távora, fazem vinhos tintos, “só tintos”, e “para guardar”. Os vinhos Tempo Largo.

Carlos e David Caixas fazem os vinhos Tempo Largo. Anna Costa Para Carlos Caixas, só fazia sentido fazer vinhos tintos, "só tintos", e "para guardar". Anna Costa Da vinha dos Tempo Largo, avista-se a albufeira da barragem do Vilar, no Távora.

Como muitos na aldeia da Faia, Sernancelhe, Carlos emigrou para Bordéus na década de 1970. No seu caso para estudar, Psicologia. “O meu pai já trabalhava lá, na vinha, para o André Lurton, do Château La Louvière [Pessac-Léognan], e eu trabalhei com ele. Acabei por ser obrigado a provar vinho”, brinca. David também estudou Línguas na famosa região vitivinícola francesa. E trabalha agora com o pai num projecto que certificou a primeira colheita certificada em 2013 e que é ainda muito artesanal e conta com o apoio do enólogo João Paulo Gaspar (Vercoope).

CASTAS NOSSAS E CASTAS ESTRANGEIRAS Quando foi demarcada, a região tinha muito Bastardo, hoje não ouvimos falar desta uva tinta. Mas ouvimos falar de outras castas características de Távora-Varosa, sobretudo nos brancos, como a Malvasia Fina e o Cerceal. Estão em quase todas as vinhas. Há também quem tenha Gouveio, Verdelho, Fernão Pires, Arinto, Pinot Blanc e Bical. Nas tintas, há Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. E a estrangeira Pinot Noir, muito utilizada nos espumantes. Tal como a branca Chardonnay. De lá de fora, chegaram também o Sauvignon Blanc e o Riesling, com bons resultados em vinhos brancos de guarda promissora.

Atravessando o Távora, junto à praia fluvial inaugurada este ano e aos passadiços, e seguindo pela estrada que vai dar à barragem, a Quinta das Cepas fica em Fonte Arcada, na fronteira com Ferreirim, a maior freguesia do concelho de Sernancelhe, com 300 hectares de vinha.

A 750 metros de altitude, os irmãos Jorge e Jacinto Almeida têm 17 hectares de vinha, de onde sai o vinho Decisão (tinto e branco, 18 mil garrafas no total) e as uvas que entregam à cooperativa. “O nosso pai fazia vinho, que vendia a granel, depois apareceu a cooperativa. O primeiro vinho Quinta das Cepas surgiu há 18 anos, em 2004, de um ano muito difícil”, conta Jorge. A marca “Decisão só nasceu em 2009, com o [enólogo] Paulo Nunes”, acrescenta o sobrinho, Nuno.

Nuno e Jacinto, do projecto familiar da Quinta das Cepas, onde se faz o vinho Decisão.

Last but not least, Luís Leocádio, enólogo e produtor, dos vinhos Titan of Douro, virou-se em 2018 para Távora-Varosa. As suas vinhas na região duriense são as últimas antes da fronteira com este micro-território. “Sempre olhámos para o outro lado, para o lado de cá do Távora.” O branco com que se estreia “é um espumante sem espumantizar”, “um espumante sem bolhas”, descreve, para “mostrar esse lado mais mineral e champanhês” da região.

Esse Titan of Távora-Varosa Daemon 2018 (Cerceal, Malvasia Fina e Gouveio, uvas de vinhas em redor da albufeira da barragem do Vilar, a 700 metros de altitude, vinificadas parte na adega de Marcos Hehn e parte na Quinta das Cepas) teve tanta aceitação que na edição de 2020 passou de 2600 a 9000 garrafas. Há já um segundo vinho tranquilo, que chegará ao mercado no início de Novembro (“Vai ser o nosso topo de gama do Távora-Varosa. O viticultor, em Serzedas, quase a 900 metros de altitude, diz que as vinhas terão uns 140 anos.”), e planos para fazer um espumante.

Os vinhos Titan, de Luís Leocádio, chegaram a Távora-Varosa em 2018. Anna Costa O produtor e enólogo Luís Leocádio (aqui com Marcos Hehn, à sua direita) entrou em Távora-Varosa via parcerias várias, mas procura uma solução para vinificar e engarrafar com mais autonomia.

Disso dependerá uma solução de vinificação e engarrafamento que lhe permita ter maior autonomia. Luís Leocádio procurava um espaço para ter adega na região, mas adiará esse investimento à luz de uma das novidades da certificação. A CVR de Távora-Varosa passou a permitir que os produtores engarrafem fora da região os seus vinhos.

Parcerias. E espírito de entreajuda. Numa região que é um diamante por lapidar.