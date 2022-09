Este fim-de-semana, almoce e jante com as gentes de Cachopo

A aldeia de Cachopo, no interior do concelho de Tavira, promove este fim-de-semana a iniciativa Almoce e Jante Connosco para dar “a conhecer o seu estilo de vida”.

A mesa estará posta, os copos cheios e as histórias de Cachopo na ponta da língua de quem mora nesta aldeia do interior do concelho de Tavira, no Algarve. Este fim-de-semana, dias 1 e 2 de Outubro, a iniciativa Almoce e Jante Connosco quer dar “a conhecer o estilo de vida” de Cachopo enquanto se partilha uma refeição com os habitantes da aldeia.

A ideia, enuncia a organização em comunicado, passa pela partilha de “experiências únicas em volta dos produtos identitários de Cachopo e de uma refeição feita pelos habitantes”. À mesa, promete-se “o melhor da cozinha, com produtos locais frescos, num ambiente de convivialidade”, “descontraído e intimista”, com as gentes da terra, lê-se na nota de imprensa.

Os almoços custam 20€ (há três, sábado no Monte das Casas Baixas e no Monte da Feiteira, e domingo, no Monte Mealha) e o jantar, marcado em Cachopo no sábado, custa 25€. O programa contempla ainda diversas actividades, desde “o beijo das abelhas nas flores de Cachopo” até ao “fruto que a terra nos dá” e as “voltas do moleiro”. Já no domingo, há “o pão que Cachopo amassou” e “Cachopo por um fio” ou o “passado no presente”.

A iniciativa Almoce e Jante Connosco é “um dos produtos das Aldeias de Portugal”, a que Cachopo aderiu recentemente. A rede une mais de 60 aldeias, de norte a sul do país, numa aposta na “identidade cultural, nos recursos locais, no património e na população local”.

O evento, promovido pela Associação de Turismo de Aldeia e pela Associação In Loco, é organizado pelo grupo de trabalho de Cachopo, com o apoio da autarquia de Tavira e da junta de freguesia.