Feira da Doçaria Tradicional regressa a Abrantes com gulodices do país inteiro

Tigeladas, doces finos, cavacas, queijadas, sericaia, bolo do caco ou bolo lêvedo: as sobremesas mais tradicionais e gulosas de norte a sul do país e ilhas estão de regresso a Abrantes para a 20.ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional.

A Esplanada 1.º de Maio volta, de 21 a 23 de Outubro, a a ser palco da confeitaria e pastelaria conventual e tradicional portuguesa, reunindo alguns dos principais doces regionais, assim como licores, compotas e mel, além de uma programação composta por actividades culturais e desportivas.

O evento, organizado pelo município de Abrantes em parceria com a Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem como principal objectivo “promover e valorizar” alguns dos “pecados locais” e, por isso, não faltarão a palha e a tigelada de Abrantes, assim como as broas e o folar de Tramagal, entre outras iguarias.

Foto 20.ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional regressa a Abrantes de 21 a 23 de Outubro DR

Mas há todo um país para adoçar os visitantes. Entre as novidades, estão o pastel de amêndoa de Vimioso, o viriato e as rotundinhas de Viseu, os cartuchos de amêndoa e os impérios de Cernache do Bonjardim, o licor templário de Tomar, as trouxas da Malveira ou os algarvios doces finos e Dom Rodrigo, apresentados na feira pela associação de produtores de Lagos, enumera a organização em comunicado.

E o pastel de Tentúgal, o bolo do caco da Madeira ou o pão-de-ló e as cavacas de Margaride? São clássicos “já habituais” que regressam uma vez mais, como as queijadas de S. Gonçalo, as lérias, foguetes e brisas do Tâmega de Amarante, o pão-de-ló de Ovar, as barrigas de freiras, pastéis de meia-lua e cornucópias de Alcobaça ou o bolo fidalgo, o pão de rala, o pão rançoso e a sericaia do Alentejo.

A programação desta 20.ª edição conta ainda com demonstrações culinárias, oficinas de doces, música, animação infantil, exposições, duas caminhadas e um passeio de bicicletas pasteleiras. “As inscrições estarão disponíveis junto dos dinamizadores: o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o COA – Clube de Orientação e Aventura e os Branquinhos do Pedal”, informa a organização.

Para mais detalhes, basta consultar os sites da autarquia de Abrantes e da Tagus.