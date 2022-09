Governo promete adaptar cortes de electricidade e contribuição dos lucros extraordinários

O Governo ainda não sabe como é que vai “adaptar à realidade portuguesa” e ao “contexto nacional” os parâmetros do novo regulamento para uma intervenção de emergência no mercado da electricidade, nomeadamente a aplicação do corte obrigatório de 5% do consumo durante as horas de pico e a cobrança de uma contribuição solidária de 33% sobre os lucros extraordinários das empresas de energias fósseis.