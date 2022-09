Portugal importou gás russo depois do início da guerra na Ucrânia

Depois do início da guerra na Ucrânia, Portugal importou mais de 300 mil toneladas de produtos petrolíferos da Rússia. Pelo menos cinco navios atracaram no Porto de Sines, provenientes de portos russos, transportando gás natural liquefeito (GNL) para o depósito da REN, além de outros derivados do petróleo. Isto aconteceu enquanto Portugal se apresentava como a alternativa para a dependência europeia dos hidrocarbonetos russos e Bruxelas definia sanções contra este tipo de importações.