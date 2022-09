Sérgio Conceição focado para derrotar “estupidez inqualificável”

O FC Porto recebe esta sexta-feira (21h15, SPTV1), na oitava ronda, o Sp. Braga, com os “azuis e brancos” empenhados em quebrarem o ciclo negativo iniciado com a derrota em Vila do Conde, a que se seguiu uma entrada comprometedora na Liga dos Campeões e um empate frustrante no Estoril, na última jornada, a deixar os “dragões” a três pontos dos bracarenses, vice-líderes invictos da I Liga.

Sérgio Conceição compareceu pela primeira vez perante os media, quebrando o silêncio que se seguiu ao ataque (apedrejamento do carro) à família do técnico no fim do jogo com o Club Brugge, no Dragão, e ao episódio com Taremi, após o empate com o Estoril.

O treinador portista comentou os temas, apesar de os considerar ultrapassados, para admitir que o primeiro foi uma situação que o abalou a ele e à família, tendo agradecido “o apoio recebido de todos os quadrantes”.

LIVE: Conferência de Imprensa de Sérgio Conceição ? https://t.co/CUu29JuqSw — FC Porto (@FCPorto) September 29, 2022

Conceição usou a visita ao IPO, na véspera, para repetir que “trocava todas vitórias e conquistas pela vida daqueles miúdos”. Sentimento que transporta para o caso particular: “Com a minha família é exactamente a mesma coisa. Trocava tudo pelo seu bem-estar”, sublinhou, assumindo que “toda a gente se revê nestas palavras, sentidas depois de um ataque feio” e difícil de perceber por visar pessoas que não interferem directamente no sucesso ou insucesso desportivo do clube.

“Cheguei aqui com 15 anos. Em cinco como treinador fomos três vezes campeões”, lembra, sublinhando que isto lhe confere o estatuto de treinador “mais titulado, a par do senhor Artur Jorge”. Embora “nada disto conte nestas alturas”, lamentou, lembrou que “passar uma certa linha” é de uma “estupidez inqualificável”.

Sobre o Sp. Braga, Sérgio Conceição “imitou” Artur Jorge, centrando-se na equipa que dirige, embora tenha reservado elogios para o adversário. “Há que melhorar em relação ao passado recente. Vamos encarar um candidato ao título, mas temos de focar-nos no nosso grupo. Gostava que este jogo aparecesse noutro momento”, notou, dada a exigência do duelo e o regresso tardio de jogadores como Uribe.

“Chegou directamente do aeroporto para o treino”, salientou, esperando que o colombiano possa recuperar do desgaste e de alguns problemas físicos. “O Sp. Braga é muito forte, ainda não perdeu e tem o melhor ataque. Por isso, compete-nos desmontar o jogo deles”.

Sp. Braga defende invencibilidade

Por seu lado, Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, conta com um FC Porto forte, mas não abdica dos princípios de jogo da equipa minhota, vice-líder da Liga com um empate (frente ao Sporting) e seis vitórias em sete encontros, no campeonato.

“Vamos tentar ser iguais a nós próprios. Claro que haverá momentos em que teremos de ser capazes de defender a nossa invencibilidade. Mas prometo um Sp. Braga determinado, com o objectivo de vencer”.

O FC Porto vem de dois jogos sem ganhar, mas “é um adversário muito forte, uma equipa muito competente e que irá jogar para ganhar”. “Cabe-nos ser um adversário difícil. Vamos ao Dragão para vencer, com a mesma ambição e determinação”, concluiu.