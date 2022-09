Turismo desequilibrado num interior à espera de desenvolvimento

Se no litoral os turistas se atropelavam para ver um farol, no interior não havia ninguém para os receber. Havia as nossas paisagens lindas e o património histórico, que por si só não chegam quando nos falta o factor humano.

Neste Setembro, um aluno meu esteve de férias em Portugal. Quando vi a sua mensagem de vídeo, pensei a priori que se trataria de um dia alegre, quiçá a gozar do nosso sol. Mas a minha ideia logo se dissipou ao ver o seu descontentamento por se encontrar encravado no meio de uma multidão de turistas. Sem perceber muito bem ainda a piada, o meu aluno terminou o seu discurso, entre palavras inglesas e holandesas, com um seu riso sarcástico dizendo então em bom português “que pena!”

Aprendera bem a sua lição comigo, nomeadamente o que significava aquela expressão, e tinha-a usado sabiamente dentro do Palácio da Pena, em Sintra.

Aborrecido por estar dentro de uma espécie de Disneylândia, acabou por desistir de continuar por aquelas paragens e foi até ao farol que ouvira falar ser o ponto mais ocidental da Europa continental. Mas, eis que chegado ao Cabo da Roca, teve aí outra pena.

Mais um ponto turístico que o havia desiludido. O local estava rodeado de autocarros que, ora chegavam, ora arrancavam cheios de pessoas, impossibilitando sequer de parar e vislumbrar o que quer que fosse. “Vocês estão a viver um turismo insustentável”, disse-me alertado. Relatou-me, então, como havia desistido de Lisboa e se meteu a caminho do interior português, essa terra abandonada pelo litoral.

Continuou o seu relato, dizendo que após ter chegado a uma terra algures entre Coimbra e Viseu, não conseguiu encontrar nem sequer um restaurante.

“Por outro lado, os turistas não têm como chegar cá”, contei-lhe.

A mobilidade tem sido sempre desprezada continuamente por estes lados. Ora, sem mobilidade não há turistas que nos visitem, nem uma economia minimamente mexida. Os jovens partem à procura de emprego no Litoral, mas chegados lá são apenas mais um número, desvalorizados mesmo quando falam três ou mais línguas.

O interior teria tudo a ganhar se conseguisse captar esses jovens para as nossas terras, e chamar também algo perdido há muito, o comboio.

A nossa tacanhez impede-nos de ver isso, num país com uma tóxica cultura do carro. Onde as diferenças de classes se notam no dia-a-dia, ora no aumento de carros de topo de gama, ora carros a cair aos pedaços. Tudo isso é indicativo de como um país atrasado culturalmente valoriza o carro e menospreza o transporte público!

Valorizamos erradamente auto-estradas e destruímos as ferrovias, construímos ecopistas até às quais levamos o carro à porta — algo trágico em plena crise climática.

Comboios? Parece uma coisa do passado, quando deveria ser do futuro!

Entretanto o litoral sobrelota-se de turistas que a cada dia ficam mais insatisfeitos, e que provavelmente irão resmungar sobre nós. Resmungarão quer pelos fracos serviços, filas de espera, quer pelas multidões que se emaranham e tropeçam em si mesmas.

E, enquanto isso, o interior está à espera. Eternamente à espera, assim nos habituamos. À espera de vida, de turistas, de transportes, e dos cérebros inteligentes que provavelmente nunca mais retornarão à sua terra natal.