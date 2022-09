Guardemos (para já) a Bella Ciao: Itália não voltou ao passado

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Depois da estrondosa vitória de Georgia Meloni nas eleições legislativas do passado domingo em Itália, o Desordem Mundial dedica episódio especial à ascensão da direita radical populista naquele país, contando com a análise de dois convidados especialistas em política italiana e populismos radicais: Matteo Re, historiador doutorado em História Contemporânea e professor na Universidade Rey Juan Carlos, em Madrid, e Valerio Alfonso Bruno, investigador da Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão.

No final do podcast, o habitual espaço para as sugestões da semana.

