Detectadas duas fugas de gás no Nord Stream 1. Kremlin não exclui sabotagem

A Autoridade Marítima da Suécia diz ter emitido um aviso de duas fugas no gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha. As fugas encontram-se em águas territoriais suecas e dinamarquesas. O aviso surgiu após a detecção de uma fuga no Nord Stream 2, que corre paralelamente ao gasoduto número um e que também se localiza em águas dinamarquesas.

“Há duas fugas no Nord Stream 1, uma na zona económica sueca e outra na zona económica dinamarquesa. Os gasodutos estão muito próximos um do outro”, disse um porta-voz da Administração Marítima Sueca à agência Reuters. A autoridade acrescentou que as fugas foram localizadas a nordeste da ilha dinamarquesa Bornholm. “Estamos a manter uma vigilância extra para garantir que nenhum navio se aproxima demasiado do local”, disse um segundo porta-voz.

A Direcção-Geral de Energia da Dinamarca declarou emergência nos dois gasodutos. “As rupturas das condutas ocorrem raramente, pelo que vemos razões para aumentar o nível de emergência como resultado dos acontecimentos do último dia. Queremos assegurar um acompanhamento minucioso das infra-estruturas para reforçar a segurança”, afirmou em declarações.

Os dois gasodutos estão fechados e não estão a operar. No entanto, estão cheios de gás, motivo pelo qual devem ser mantidos sob uma pressão constante. De acordo com o operador da rede, Nord Stream AG, ainda não é possível estimar quando é que as fugas nos gasodutos ficarão totalmente reparadas.

Kremlin não exclui hipótese de sabotagem

Até ao momento, não se sabe qual o motivo das fugas. “Nesta fase, é muito prematuro especular sobre quais são as causas”, defende a Comissão da União Europeia. Mas o Kremlin adianta-se e diz que não exclui sabotagem como justificação por detrás das fugas de gás. “Nenhuma opção pode ser excluída neste momento”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa chamada telefónica.

Segundo Peskov, o Kremlin está muito preocupado com a situação e requer uma investigação rápida, já que se trata de uma questão que diz respeito à segurança energética de “todo o continente”. “Esta é uma notícia muito preocupante. Na verdade, estamos a falar de danos de natureza pouco clara ao gasoduto na zona económica da Dinamarca. Esta é uma questão relacionada com a segurança energética de todo o continente”, afirmou o porta-voz.

A primeira-ministra dinamarquesa também já se pronunciou. Para Mette Frederiksen é difícil imaginar que as fugas de gás em ambos os gasodutos se devem apenas a uma coincidência.

A Comissão da União Europeia garantiu ainda que está a acompanhar de perto os desenvolvimentos acerca das fugas. E acrescenta que, até agora, não vê qualquer impacto na segurança do abastecimento da Europa. Para a primeira-ministra da Dinamarca, este acontecimento sublinha a necessidade de uma maior segurança energética a nível europeu.