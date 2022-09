Aston Martin DB5 do 007 Daniel Craig vai a leilão

De um exclusivo Aston Martin DB5 construído para acrobacias a fatos usados por Daniel Craig em 007: Sem Tempo Para Morrer, uma série de adereços ligados ao 25.º filme da saga James Bond vão a leilão, nesta quarta-feira, numa altura em que a franquia de filmes de acção celebra 60 anos. O valor arrecadado será distribuído por mais de 45 instituições de beneficência.

A venda em duas partes será realizada num leilão presencial, nesta quarta-feira, e num leilão online, com as licitações abertas até 5 de Outubro — a data da estreia mundial de Agente Secreto 007, o primeiro filme sobre o James Bond, em 1962.

A estrela entre os vários lotes é o carro utilizado em algumas cenas de acção de 007: Sem Tempo Para Morrer, filmadas no meio do espantoso cenário da cidade italiana de Matera, no Sul do país. Com uma estimativa de preço entre os 1,5 milhões e os 2 milhões de libras (de 1,68 milhões a 2,24 milhões de euros), trata-se de uma das oito réplicas construídas para o filme.

“Por fora, parece exactamente um DB5 que todos associamos a James Bond, por dentro é uma besta completamente diferente para ser capaz de todas as acrobacias incríveis e a condução que fizeram em Matera”, explicou Adrian Hume-Sayer, director de colecções privadas e icónicas da Christie's, bem como chefe da venda de James Bond, à Reuters.

O leilão apresenta 25 lotes compostos por veículos, relógios, fatos e adereços, com os seis lotes finais a representarem cada um dos seis actores que interpretaram Bond: sir Sean Connery, George Lazenby, sir Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

Entre os lotes, há uma claquete assinada que foi usada em 007: Sem Tempo Para Morrer, com um preço estimado de cinco a sete mil libras (de 5598 a 7840 euros)​, bem como fatos usados pelos membros do elenco do filme, tais como Rami Malek no papel do vilão Safin e Lashana Lynch como a agente Nomi.

Mas esta não é a primeira vez que os Aston Martin associados a Daniel Craig são usados para apoiar instituições. Em 2018, o actor pôs o seu Vanquish, de 2014, do qual a marca produziu apenas 100 exemplares para comemorar o seu 100.º aniversário (o oferecido ao então Bond foi, claro, o número 007).

O resultado da venda, cerca de 380 mil euros ao câmbio da época, foi entregue à The Opportunity Network, uma organização, com sede em Nova Iorque, que ajuda estudantes de comunidades desfavorecidas a chegar ao ensino superior e os apoia no início de carreira. Craig e a mulher, a actriz Rachel Weisz, fazem parte do conselho de administração da instituição.