“Isto é património de todos.” O Arquivo do Parlamento também faz 200 anos

É sobretudo conhecido por albergar o hemiciclo onde os deputados se reúnem todas as semanas, mas debaixo do solo do Palácio de São Bento esconde-se um sem fim de corredores com toda a produção legislativa do país desde a Monarquia Constitucional. Esta semana, dezenas de documentos saíram das caixas para serem exibidos na exposição A primeira Constituição de Portugal — 1822, que inaugurou esta quinta-feira na Assembleia da República. Entre eles, a Constituição que deu o nome à mostra, juntamente com a documentação relativa à preparação e à aprovação do texto que faz esta sexta-feira 200 anos.