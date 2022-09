Cotrim acusa Governo de enganar população de Viseu na ferrovia e nas obras do IP3

Apesar das promessas, em quatro anos nem um quinto das obras de requalificação do IP3 estão feitas, e o Plano Ferroviário Nacional - que finalmente deveria prever uma ligação ferroviária entre Aveiro e Mangualde com passagem por Viseu - foi adiado para o próximo ano. O que significa, na avaliação de João Cotrim de Figueiredo, que o Governo de António Costa está a enganar as populações e que a intenção da valorização do interior não sai do papel mas apenas lhe sai “da boca para fora”.