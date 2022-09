Zoológico de Cuba oferece visitas para surdos em língua gestual

Intérpretes de língua gestual acompanham grupos de visitantes surdos nas visitas guiadas pelo zoológico de Cuba. Há ainda terapia animal para crianças autistas, com síndrome de Down e outras diferenças funcionais.

Os rinocerontes, girafas e leões que povoam o zoológico nacional de Cuba são há muito uma maravilha para todos, mas, para cubanos surdos como Tatiana Romero, os passeios pelas instalações nos arredores de Havana tornaram-se muito mais acolhedores.

No início deste ano, intérpretes de língua de gestual começaram a acompanhar grupos de visitantes surdos a bordo de autocarros. Estes veículos circulam por trilhas numa planície fechada concebida para imitar a savana africana.

“Quando era criança, costumava visitar o parque. Mas muitos anos se passaram”, disse Romero, de 35 anos, que apresenta surdez congénita. “O intérprete foi uma grande surpresa, agora consigo entender tudo.”

Os passeios são um entre vários programas inovadores que o zoológico administrado e operado pelo Estado cubano oferece para pessoas com deficiência. Há ainda terapia animal para crianças autistas, com síndrome de Down e outras diferenças funcionais.

“Antes, muito poucas pessoas [surdas] visitavam o zoológico porque só podiam ver os animais”, disse Yoandra Oliva López, intérprete e educadora do zoológico. “Agora, muitos mais estão a visitar.”

Os educadores ambientais do zoológico, que foram treinados num programa de três meses para aprender a língua gestual, agora coordenam com os municípios locais para facilitar passeios para pessoas com deficiência. Funcionários do zoológico disseram que também estão a preparar passeios semelhantes especificamente para crianças surdas.

Enquanto o autocarro do zoológico percorria a savana simulada, o intérprete descreveu a nove participantes as 13 espécies de animais que vagam pelas planícies, bem como as suas características biológicas e hábitos alimentares.

“É maravilhoso ver a satisfação deles ao receber todas as informações”, disse Oliva López. “Cada visita guiada que faço com eles é uma experiência extraordinária.”

O Zoológico Nacional de Cuba é a atracção favorita dos cubanos, com 1 473 exemplares de mais de 120 espécies de animais.