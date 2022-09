Palácio de Buckingham Palace revela a primeira fotografia da lápide de Isabel II

A pedra, feita de mármore preto, foi colocada na Capela Memorial do Rei Jorge VI, que a rainha Isabel mandou construir em 1962 para servir como local de enterro do seu pai. A lápide incluiu o nome da rainha, dos pais e do marido, o príncipe Filipe.

O Palácio de Buckingham divulgou este sábado uma fotografia do “local de descanso final” de Isabel II na capela real em Windsor, que inclui uma lápide com o nome da rainha, dos pais e do marido, o príncipe Filipe.

A pedra, feita de mármore preto, foi colocada na Capela Memorial do Rei Jorge VI, que a rainha Isabel mandou construir em 1962 para servir como local de enterro do seu pai, Jorge VI. Isabel II foi enterrada neste local na segunda-feira, depois de um funeral de Estado na Abadia de Westminister.

Na pedra pode ler-se “George VI 1895-1952” e “Elizabeth 1900-2002” nas duas linhas superiores e, nas linhas inferiores, “Elizabeth II 1926-2022” e “Philip 1921-2021”.

A irmã da rainha Elizabeth, a princesa Margarida, também está enterrada nesta capela do Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

Isabel II, a Rainha de Inglaterra, morreu a 8 de Setembro aos 96 anos. Foi a monarca com o reinado mais longo da História britânica e, a nível mundial, a sua longevidade no trono só ficou atrás da do rei francês Luís XIV.

O Palácio de Buckingham anunciou a morte “pacífica” ao fim da tarde, no Twitter, após mais de cinco horas de apreensão no Reino Unido sobre o seu estado de saúde. Carlos, o filho mais velho de Isabel II, passou a ser imediatamente o novo Rei de Inglaterra, adoptando o título de Carlos III.