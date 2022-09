Seca: em menos de três meses, reservatório de água em Espanha ficou quase vazio

Reservatório de água que é uma fonte de água potável para as populações de Navarra e Aragão está com apenas 16% da sua capacidade total. É a percentagem mais baixa registada nesta altura do ano desde 1980.

Num piscar de olhos, um reservatório de água situado no município espanhol de Yesa mudou radicalmente de figura. Estas imagens foram captadas pelos satélites do Copérnico, o programa europeu de observação do planeta, nos dias 2 de Julho e 20 de Setembro deste ano (sendo que a de cima é a mais antiga e a de baixo a mais recente). Em menos de três meses, a mancha azul ficou muito mais pequena. Neste momento, o reservatório está com apenas 16% da sua capacidade total. É a percentagem mais baixa registada nesta altura do ano desde 1980, segundo o Copérnico.

Uma fonte de água potável para a população das regiões autónomas de Navarra e Aragão, o reservatório foi “atacado” por um Verão que, sobretudo na Europa Ocidental, foi sinónimo de temperaturas muito elevadas e ondas de calor com impactos assinaláveis.

O ano hidrológico 2021/2022 termina na sexta-feira da próxima semana (30 de Setembro) e as reservas hídricas espanholas estão apenas com 34% da sua capacidade máxima. Para piorar uma situação já de si grave, o Outono parece não trazer boas notícias. A agência meteorológica do Estado espanhol, a Aemet, prevê que o trimestre de Outubro a Dezembro terá “temperaturas acima do normal” e menos chuva do que o habitual.