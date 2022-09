Vacinação sazonal contra a covid-19 e gripe decorre a “bom ritmo”. Já há 306 mil pessoas vacinadas

De acordo com Penha Gonçalves, por comparação com o ano anterior, a campanha deste ano está a ser mais célere. “No ano passado levámos quase 15 dias para adquirir a velocidade que queríamos. Este ano, em menos de uma semana conseguimos chegar a um bom ritmo.”

A campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe já atingiu a velocidade pretendida para alcançar a marca de três milhões de pessoas (elegíveis) vacinadas em cem dias. De acordo com as declarações ao PÚBLICO do coordenador do Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde, coronel Carlos Penha Gonçalves, desde que esta nova fase se iniciou vacinaram-se 306 mil pessoas.