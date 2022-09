Vacinação sazonal contra a covid-19 e gripe arranca a 7 de Setembro — e já com vacinas adaptadas à Ómicron

A prioridade, pelo menos no início desta campanha, serão as pesssoas com 80 ou mais anos de idade e as pessoas “com doenças, ou seja comorbilidades”.

A campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe arranca no próximo dia 7 de Setembro, anunciou a directora-geral da Saúde Graça Freitas numa conferência de imprensa em Lisboa, esta sexta-feira. Esta nova data representa um atraso de dois dias face ao inicialmente divulgado pela ministra da Saúde cessante, Marta Temido. A prioridade, pelo menos no início desta campanha, serão as pessoas com 80 ou mais anos de idade e as pessoas “com doenças, ou seja comorbilidades”, referiu a directora-geral da Saúde.

“Nesta campanha, desde o início, serão utilizadas as vacinas adaptadas contra a covid-19 contendo a estirpe original e a variante Ómicron, aprovadas ontem [quinta-feira] pela EMA, dado que estas vacinas têm um perfil de eficácia e segurança adaptado às actuais variantes de SARS-CoV-2 em circulação”, afirmou Graça Freitas. Isto para quem já está vacinado com pelo menos duas doses: quem ainda não completou o esquema primário de vacinação (isto é, as duas doses iniciais), será vacinado com “as vacinas originais”.

Em relação à gripe, “vamos usar pela primeira vez”, uma vacina de “dose elevada”, com composição antigénica “quatro vezes superior à fórmula padrão” que lhe confere “eficácia superior”.

Depois de ouvida a comissão técnica da vacinação contra a covid-19 e outros peritos, a DGS recomenda a vacinação sazonal contra a covid-19 para as populações de maior risco.

De acordo com as normas da DGS, vão ser vacinadas contra a covid-19:

As pessoas com 60 ou mais anos de idade ;

; Residentes e profissionais de estabelecimentos residenciais para idosos e da rede nacional de cuidados continuados;

Pessoas com mais de 12 anos “com patologias definidas em norma ”;

”; Grávidas com 18 ou mais anos de idade e com “doenças definidas nessa norma”;

com 18 ou mais anos de idade e com “doenças definidas nessa norma”; Profissionais de saúde e prestadores de cuidados.

Já para a gripe, há “pequenas diferenças” nos grupos a vacinar – por exemplo, nas idades.

Para a gripe vacinam-se pessoas com 65 ou mais anos de idade ;

; Pessoas que residem em estabelecimentos residenciais para idosos e rede nacional de cuidados continuados;

Vacinação de pessoas com seis ou mais meses de idade – “portanto crianças também”;

Grávidas sem limite de idade;

sem limite de idade; Profissionais de saúde e prestadores de cuidados.

As duas vacinas serão administradas ao mesmo tempo, “uma no braço direito e outra no braço esquerdo”, uma vez que esta prática de administração é “segura e efectiva”.

No caso da covid-19, só será vacinado quem contar pelo menos três meses de intervalo em relação à última dose ou infecção. “As pessoas elegíveis fazem apenas esta dose, independentemente dos reforços efectuados no passado”, diz Graça Freitas, reforçando que depois das duas doses iniciais, será feito apenas um reforço sazonal.

Marta Temido, ministra da Saúde cessante, já tinha avançado, na semana passada, que a vacinação de reforço contra a gripe sazonal e covid-19 deverá arrancar na semana que começa a 5 de Setembro. O plano de vacinação está pensado sobretudo para a população mais vulnerável, num contexto em que o Governo antecipa um “aumento da procura de serviços de saúde nos próximos meses”.

Segundo os últimos dados da DGS, 93% da população tem a vacinação completa contra a covid-19, 66% dos elegíveis receberam as vacinas de reforço e 63% dos idosos com 80 ou mais anos tomaram a segunda dose para reforçar a imunização contra o SARS-CoV-2.