Plenário de trabalhadores da Transtejo provoca constrangimentos ao serviço na tarde de quinta-feira

Ligações vão sofrer constangimentos entre as 13h e as 18h30. Terminais e estações vão estar encerrados por questões de segurança.

A travessia fluvial no rio Tejo realizada pela Transtejo vai ter constrangimentos, na tarde desta quinta-feira, nas ligações de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria, devido à realização de um plenário geral de trabalhadores, segundo a empresa.

De acordo com o aviso publicado no site da Transtejo, está prevista a interrupção do serviço regular em determinados períodos.

O plenário convocado pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) decorrerá entre as 14h30 e as 17h30, no terminal fluvial do Cais do Sodré, para, segundo a estrutura sindical, decidir sobre a falta de respostas da administração da empresa e do Governo às suas reivindicações.

Na ligação entre Cacilhas, no concelho de Almada (Setúbal), e o Cais do Sodré, em Lisboa, as interrupções estão previstas entre as 14h20 e as 17h55.

No que respeita ao Montijo, a Transtejo informa que está programada uma interrupção entre as 13h30 e as 18h, enquanto na travessia fluvial entre o Seixal e o Cais do Sodré a interrupção será entre as 13h e as 17h55.

Na ligação entre a Trafaria, Porto Brandão e Belém, a empresa prevê que não seja feita a carreira regular entre as 13h e as 18h30.

Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais e estações são encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança.

A empresa aconselha os passageiros a consultar previamente o estado das ligações fluviais, em tempo real – “próximas partidas” -, disponível no site da Transtejo ou na aplicação TTSL.