Após despejo das antigas instalações da Junta de Arroios, escola de música encontrou um novo lar

A Escola de Música e Arte foi realojada no Antigo Quartel da GNR com o apoio da Cooperativa Largo Residências.

A Emarte - Escola de Música e Arte foi realojada no Antigo Quartel da GNR no Largo do Cabeço da Bola, conseguindo garantir a continuidade do projecto musical. No mês de Junho, a escola, coordenada por Ricardo Pinto, foi notificada pela Junta de Freguesia de Arroios da anulação do Acordo de Cooperação pelo facto de não existir nenhum documento legal que comprovasse a autorização para a celebração do protocolo. A autarquia acrescentava que a escola teria de abandonar o espaço no prazo de 15 dias.

Passados três meses à procura de soluções, a Emarte realizou um acordo de cedência de espaço com o projecto Largo Residências, renovável a cada seis meses. A cooperativa, com sede no Antigo Quartel da GNR, tem como objectivo promover a cultura e a inclusão social, bem como fornecer condições de trabalho a artistas que ali queiram residir.

Apesar de ter perdido alunos durante o processo de despejo das antigas instalações da Junta de Freguesia de Arroios, Ricardo Pinto, coordenador pedagógico da Escola de Música e Arte, não perde o entusiasmo. No novo ano lectivo, a Emarte vai acolher dois alunos gratuitamente e, para além disso, pretende fazer cooperações com outras associações culturais e abrir vários pólos pela cidade de Lisboa.