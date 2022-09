Lá vamos, cantando e rindo

Portanto está mais um Outono garantido e depois do Outono virá o Inverno, assim diria Peter Sellers, aliás Mister Chance, o jardineiro protagonista do filme Being There, entre nós Bem-vindo Mister Chance, um simples cujas limitações intelectivas quase o levam à presidência, confirmando por antecipação o prognóstico do enérgico humorista Lewis Black: “Durante a minha vida, passámos de Eisenhower a George W. Bush. Passámos de John F. Kennedy a Al Gore. Se isto é evolução, acredito que em doze anos estaremos a votar nas plantas”.