Descargas para o Douro português preocupam agricultores espanhóis

As falhas na Convenção de Albufeira, com ausência de definição de caudais diários, levaram a que Espanha retivesse ao máximo a água na bacia do Douro. A necessidade de libertar, antes do fim do ano hidrológico, grandes quantidades de água para Portugal, de forma a cumprir o acordado com os portugueses, está a deixar enervados os agricultores de Castela e Leão. Neste P24 ouvimos a jornalista Clara Barata.

