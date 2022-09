Cerca de 250 mil pessoas vacinadas contra covid-19 e gripe em duas semanas

O número de vacinados está dentro das expectativas do Governo, disse o ministro da Saúde Manuel Pizarro. Nome do director executivo do SNS deverá ser anunciado esta semana.

Cerca de 250 mil pessoas vacinaram-se contra a gripe e a covid-19 desde o início de Setembro, revelou esta quarta-feira o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, apelando à população para que adira à vacinação. Há duas semanas, a 7 de Setembro, arrancou uma nova campanha de vacinação com vacinas de 2.ª geração adaptadas à variante Ómicron da covid-19 e que pretende imunizar até Dezembro cerca de três milhões de pessoas.

“Estamos dentro daquilo que era a nossa expectativa nesta fase. O processo tem vindo a alargar-se de semana para semana”, revelou o ministro Manuel Pizarro, explicando que aderiram, até ao momento, “às duas vacinas cerca de 250 mil pessoas”. O processo começou pelos maiores de 80 anos com comorbilidades e decorre novamente de forma escalonada, por faixas etárias, avançando à medida que se esgotem os agendamentos na faixa etária mais elevada.

São elegíveis para serem vacinadas as pessoas com 60 ou mais anos de idade, os residentes e profissionais dos lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados, as pessoas a partir dos 12 anos com doenças de risco, as grávidas com 18 ou mais anos e doenças definidas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e os profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

“As pessoas estão menos alerta para estas infecções, mas é mesmo antes de vir o inverno que nos devemos prevenir”, alertou o governante em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o responsável do Núcleo Coordenador de Apoio ao Ministério da Saúde (NCAMS), Carlos Penha Gonçalves, na qual participou também a secretária de estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e a directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Manuel Pizarro garantiu que não há falta de stock: “Temos vacinas para todos os doentes que estão agendados nas próximas semanas, mas ainda estamos a receber vacinas”. Foram encomendadas cerca de 2,1 milhões de vacinas para a gripe e mais de três milhões para a covid-19: “Não estamos preocupados com a falta de vacinas”, garantiu.

Questionado sobre a recomendação da DGS do regresso ao uso de máscara em ambientes fechados, nomeadamente nos transportes públicos e farmácias, o ministro disse que neste momento o foco é a vacinação. “Lá chegaremos ao tempo de tomar outras medidas”, afirmou, voltando a sublinhar que “o mais importante agora é fazer um apelo para que as pessoas, quando forem chamadas, adiram à vacinação”.

Também questionado sobre o relatório realizado pela comissão que analisou a situação das maternidades e serviços de ginecologia e obstetrícia, Manuel Pizarro disse que ainda não teve acesso ao documento. “O que nós temos de avaliar é o relatório cuja versão final ainda nem sequer nos foi entregue. Não me posso pronunciar com base em notícias de jornais”, afirmou o ministro, acrescentando que teve apenas na terça-feira “uma primeira reunião” com o coordenador da comissão, Diogo Ayres Campos.

No relatório, a equipa defende a concentração de serviços e o fecho de algumas unidades. Questionado sobre estas propostas, o ministro defendeu que essa matéria será tratada pela direcção executiva do SNS, a quem cabem as “questões de natureza operacional e técnica”.

CEO do SNS conhecido esta semana

Manuel Pizarro disse esperar anunciar ainda esta semana o nome do director executivo do SNS, tal como já tinha sido noticiado, estando apenas a aguardar a publicação em Diário da República da regulamentação da direcção executiva.

"Espero que seja publicado esta semana e, mal seja publicado, anunciaremos qual é a pessoa que convidamos e se essa pessoa aceita ou não aceita”, disse.

O ministro disse que neste momento “não há nenhum CEO nomeado, não há nenhum atraso no processo”. “O diploma foi promulgado na sexta-feira à noite. Não me parece que na quarta-feira de manhã seja motivo para estarmos muito ansiosos com a publicação do diploma”, considerou.



O presidente do Hospital de S. João, Fernando Araújo, é o nome que tem sido falado para o cargo.