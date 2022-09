Um Brasil refém da bipolarização divide-se entre Bolsonaro e Lula

Com as sondagens a evidenciarem um favoritismo sólido do ex-presidente Lula da Silva nas eleições presidenciais, o actual chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, tenta reconquistar o eleitorado que o elegeu em 2018. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO, João Ruela Ribeiro.

