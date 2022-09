Qual o problema em taxar os lucros excessivos?

Face à escalada dos preços do petróleo, do gás e dos preços de refinação, as empresas petrolíferas (e não só) estão a obter lucros claramente anormais, sendo que, como o prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz refere, não são provenientes das suas iniciativas empreendedoras, mas da invasão da Ucrânia pela Rússa. Assim, são fatores exógenos à sua gestão que estão a provocar estes lucros excessivos e que estão a ser obtidos à custa do empobrecimento dos consumidores, das empresas e dos trabalhadores.