Alemanha já tem os reservatórios de gás a 90%

Preparando-se para um Inverno que se adivinha difícil, a Alemanha já tem os seus reservatórios de gás a 90%, de acordo com a plataforma de dados europeus de energia AGSI, apesar dos cortes na importação de gás russo.

O país está perto da meta de 95% da capacidade de armazenamento de gás que queria cumprir até Novembro.

“Se tudo correr bem, as poupanças na Alemanha vão ser altas, e se tivermos um pouco de sorte com o tempo, vamos ter uma hipótese de passar o Inverno de forma confortável”, disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, na segunda-feira, citado pela DW.

“Isso quer dizer, contudo, que as instalações de armazenamento vão ficar vazias de novo no fim do Inverno – neste caso, mesmo vazias, porque ainda vamos continuar a usar o gás”, acrescentou.

A Rússia fornecia cerca de 40% do gás da União Europeia antes de Fevereiro, início da invasão da Ucrânia pela Rússia. No início de Setembro, a Gazprom, empresa russa de gás, interrompeu o fornecimento de gás pelo Nord Stream, dizendo que tinha que ver com uma avaria técnica. Mais tarde, a Rússia usou esta avaria como uma forma de retaliar contra as sanções que lhe foram impostas. Moscovo não deu qualquer previsão sobre quando o gasoduto voltará a funcionar em pleno.