Athena é fogo de vista

Ainda ecoa a estreia do filme de Romain Gavras no Festival de Veneza no princípio deste mês, e já o podemos ver na Netflix, que o financiou e está a distribuir internacionalmente na sua plataforma. Mas é mais do que evidente, desde a primeira imagem do filme, que Athena é fita feita a pensar no espectáculo do ecrã grande, devido à sua dimensão deliberadamente imersiva, ao virtuosismo giratório dos seus longos planos-sequência com steadycams e drones, à música coral que sublinha permanentemente a tragédia que se desenrola diante dos nossos olhos.