Forte sismo atinge México no mesmo dia de dois terramotos devastadores. Emitido alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,6 foi registado na tarde desta segunda-feira na Cidade do México, na costa oeste do México. Os moradores da capital correram para as ruas depois de os prédios começarem a tremer. Foi emitido um alerta para um possível tsunami junto à costa de Michoacan. As ondas podem subir entre um e três metros acima do nível médio das águas do mar.

O Serviço Geológico dos EUA disse em comunicado que o terremoto atingiu uma magnitude de 7,6 na escala de Richter e atingiu a costa de La Placita de Morelos, no estado de Michoacan, a uma profundidade de 15 quilómetros. O Serviço Sismológico dos México divulgou que o sismo teve uma magnitude de 7,4.

Não houve relatos imediatos de danos do terramoto que ocorreu às 13h05 (19h05 em Portugal). O epicentro foi localizado 37 quilómetros a sudeste de Aquila, perto da fronteira entre os estados de Colima e Michoacan.

Segundo escreve o El País, o terremoto aconteceu menos de uma hora depois de um simulacro organizado para assinalar os terríveis sismos de 19 de Setembro de 1985 e de 2017. Em 1985, a tragédia fez colapsar centenas de edifícios, danificou outros milhares e matou um número de pessoas ainda hoje impossível de determinar – foram recuperados cinco mil corpos, mas desde cedo foram postos a circular os mais variados números de mortos, de cinco mil a 45 mil. No sismo de 19 de Setembro de 2017 morreram 350 pessoas.

“É esta data, há algo sobre o dia 19”, disse à Reuters Ernesto Lanzetta, empresário do bairro Cuauhtemoc. “O dia 19 é um dia que deve ser temido”. Os serviços de energia foram cortados em partes da cidade e até mesmo a centenas de quilómetros a nordeste do epicentro.

A chefe de Governo da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, avançou que até agora nenhum dano foi registado na capital, mas os serviços de protecção civil ainda estão a percorrer e monitorizar as zonas afectadas. Entretanto, as autoridades vão começar a recolher informações sobre possíveis danos fora da capital. “Desejamos de todo o coração que nada de sério tenha acontecido”, disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Em Zihuatanejo, no estado de Guerrero, foram registadas ondas com uma altura máxima de 0,32 metros. Na Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru, as ondas do tsunami podem subir cerca de 0,3 metros acima do nível médio das águas do mar.

“As actividades do National Drill de hoje, 19 de Setembro, são realizadas considerando como cenário um hipotético terremoto de magnitude 8,1 e com epicentro a 42 quilómetros a noroeste de La Mira, Michoacan”, disse em comunicado o Sistema Sismológico Nacional cerca de uma hora antes do terremoto.