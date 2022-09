Pagar 300 euros por uma despensa ou ficar sem casa: a realidade do alojamento estudantil em Portugal

João Jesus, natural de Ribeira de Pena, entrou no ensino superior no ano passado e ficou colocado onde queria: curso de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Apesar da felicidade inicial, o facto de ter mais dois irmãos gémeos (um deles também na universidade) fê-lo questionar se suportar todas as despesas não seria demasiado esforço para os pais. Mesmo com um part-time no Verão e os 50 euros de gorjetas que consegue em dois meses, sabia que o que ganhava não chegava para ajudar, conta.