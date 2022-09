Peça a sua casa de sonho à Secretária de Estado da Habitação

A semana passada foi prodigiosa para o governo, com o primeiro-ministro a abrir as hostes.

Após o anúncio de um pacote de apoio às famílias, que não foi mais do que um embuste, chegou a vez da Secretária de Estado da Habitação Marina Gonçalves, que em resposta ao Deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, que a questionava sobre o facto do Estado andar a financiar habitação de 400 mil euros em Lisboa quando ainda há bairros de lata em Almada, a menos de 10 kms da capital; a dirigente socialista dá uma resposta de quem não tem noção da realidade e que considero ser um insulto.

Um insulto para qualquer pessoa que vive em bairros de lata; para todos aqueles que vivem em casas sem condições de habitabilidade; para todas as vítimas de violência doméstica que precisam de um teto onde possam retomar as suas vidas; para as cerca de 6.000 famílias de Lisboa, que estão em lista de espera a aguardar que lhes seja atribuída uma casa municipal; para todos aqueles que estão em dificuldades para pagar as suas dúvidas; para todos aqueles que desesperam com o aumento das taxas de juro e da inflação e para todos aqueles que vão à procura de melhores condições de vida, fora de Portugal, porque aqui só conseguem sobreviver.

É notório que a Senhora Secretária de Estado não percebe nada do que faz, nem do que diz, mas pelo menos podia tentar disfarçar. Deixo-lhe, por isso, algumas sugestões:

Pode começar por ler o nosso programa político (Habitação: pág. 401/420).

Pode assistir ao Conselho Municipal de Habitação de Lisboa, onde estão as mais diversas entidades do setor, e onde terei todo o prazer em explicar-lhe que uma melhor gestão dos recursos permite ajudar um maior número de pessoas.

Para além disso, podia começar por disponibilizar todos os imóveis públicos inutilizados ou desocupados; diga ao seu colega das Finanças para passar o IVA da construção para habitação nova de 23% para 6% (à semelhança da reabilitação) e deixe de funcionar como entrave ao licenciamento, uniformizando as regras a nível nacional.

Entretanto e enquanto a Dra. Marina Gonçalves aprende alguma coisa, não se perde nada em tentar a sorte, para ver se a resposta que deu é séria.

Caro leitor, relembro e passo a transcrever o que a Senhora Secretária de Estado disse: “toda a gente tem o direito a viver nas zonas mais caras de Lisboa e do país” e que “isso faz-se também com respostas públicas”. “Cabe ao Estado dar essa resposta”.

Ora se cabe ao Estado dar resposta para que todos possam viver nas zonas mais caras de Lisboa e do país, deixo aqui o e-mail da senhora Secretária de Estado, para que possam fazer os vossos pedidos: gabinete.seh@mih.gov.pt.

Não sejam tímidos e peçam a casa dos vossos sonhos.